أخبار مصر | "كلمة شكر".. مبادرة من الهلال الأحمر لدعم الأطقم الطبية (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر "كلمة شكر".. مبادرة من الهلال الأحمر لدعم الأطقم الطبية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الدكتور رامي الناظر، إنه تم تسليم 4454 قطعة ملابس للأطباء ومعاونيهم ضمن 15 حملة موسعة استمرت على مدار أيام عيد الفطر المبارك بمستشفيات العزل في 8 محافظات هم:
القاهرة والجيزة، حيث شملت مستشفيات (منشية البكري- حميات العباسية – صدر العباسية – هليوبوليس –15 مايو بحلوان - العجوزة- الحوامدية )، بالإضافة أيضا مستشفى "أبو خليفة" بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفى كفر الزيات بمحافظة الغربية، مستشفيات تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، مستشفى الهلال الأحمر بمحافظة الشرقية، مستشفى الصدر والحميات، والمدينة الجامعية للبنات ببني سويف، ومستشفى قها بمحافظة القليوبية.
ويأتي ذلك في إطار خطة الهلال الاحمر لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري من خلال حملات التعقيم والتطهير المستمرة والتي شملت تعقيم المنشآت العامة التي تقدم خدمات للجمهور في كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددها 1331حملة تعقيم شملت (وزارة التضامن- وزارة العدل- سكك حديد مصر- أتوبيسات هيئة للنقل العام – جريدة الأهرام – أكمنة الشرطة الليلية-مكاتب البريد، وغيرها).
ونفذ تلك المهام 4000 متطوع من فرق الهلال الأحمر والذين يعملون بشكل يومي على مدار أيام الأسبوع في كافة محافظات الجمهورية.
هذا وكان تسلم الهلال الأحمر المصرى تبرع من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمعدات وقاية وأدوات فرق الإغاثة والتدخل في الأزمات.
وأشادت نيفن القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة الأحمر المصري، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر وثمنت قيام اللجنة الدولية بالتبرع
بمعدات الوقاية الشخصية والإمدادات الطبية الحيوية للهلال الأحمر المصرى بقيمة تتجاوز مليون جنية بهدف دعم مجهوداته فى الاستجابة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقررت القباج توجيه تبرع اللجنه الدولية للصليب الأحمر لدعم المنشآت الطبية في شمال سيناء، وذلك بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفضيل شوشة.