شكرا لقرائتكم خبر عن يرتدي «شورت» فقط.. انتشال جثة شاب من نهر النيل بشبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت إدارة شرطة المسطحات من انتشال جثة غريق من نهر النيل بالقرب من معدنيه دمنهور بشبرا الخيمة دائرة قسم أول وتم نقلها إلى مستشفى النيل والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعه وانتداب احد الاطباء الشرعيين لمناظرتها وكشف هويتها

تلقى العميد ياسر منصور مدير ادارة المسطحات بلاغا يفيد العثور على جثة شخص طافيه على مياه نهر النيل بالبر الشرقى بمنطقة شبرا الخيمة بالقرب من معدية دمنهور شبرا، دائرة قسم أول.

وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ وتم انتشال الجثة وبمناظرتها تبين أنها لشاب في العقد الثالث من العمر يرتدى شورت فقط وحافي القدمين ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وطولة حوالى 160 سم.

تم نقل الجثه إلى مستشفى النيل وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة انتداب احد الاطباء الشرعيين لمناظرة الجثة ومعرفة سبب الوفاة وكشف هويتها وتسليهما لذويها والتصريح بالدفن عقب ذلك.