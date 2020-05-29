شكرا لقرائتكم خبر عن حظر كلي وتطهير لقريتي كفر السنابسة وشنتنا الحجر لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على استمرار حملات التطهير والتعقيم الخارجية لسلامة أهالي المحافظة ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأشار إلى قيام الشركة اليوم بتطهير قرية كفر السنابسة بمنوف وقرية شنتنا الحجر ببركة السبع وكذلك مستشفي حميات شنتنا الحجر بواسطة أفراد السلامة والصحة المهنية وبإستخدام المعدات الميكانيكية للشركة. يأتي ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات السيد المحافظ وتعليمات السيد رئيس الشركة القابضة وتطبيقاً للخطة الوقائية الموضوعة لتطبيق تلك التعليمات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 20,793

تعافي 5,359

وفيات 845

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