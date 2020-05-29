شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية» توزع أدوية على مرضى كورونا والمخالطين في المنازل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الخميس، بدء توزيع الأدوية على مرضى فيروس كورونا بالمنازل، تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة عملا على راحة المرضى وتقليل الحركة لهم.

ووزعت مديرية الصحة بيانا صحفيا على الصحفيين ومراسلي الصحف مرفق به بعض الصور أكدت فيه بدء توزيع الأدوية على مرضى كورونا، الذين تم عزلهم منزليا بعد تأكد ايجابية إصابتهم بـ«كوفيد 19».

وقال وكيل وزارة الصحة في البيان إن فرق من الطب الوقائي والعاملين بالوحدات الصحية جهزت شنط الأدوية اللازمة لمرضى الكورونا وتم توصيلها للمرضى في منازلهم أو حصلوا عليها من الوحدة الصحية القريبة لهم، وذلك بالنسبة للمرضى الذين يتحولون للعزل المنزلي عقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابية التحليل للكورونا«.

وأضاف «مكي» أنه «لن يقتصر الأمر على إعطاء العلاج للمرضى فقط، بل سيمتد الأمر للمخالطين المباشرين أيضًا بأن يتم إعطاؤهم العلاج وتناوله كنوع من أنواع الوقاية قبل ظهور الأعراض لديهم.

وأشار إلى أن «فرق الطب الوقائي سوف تقوم بدورها في متابعة مرضى العزل المنزلي، وتسهيل أمور التحاليل الدورية لهم إلى أن يمن الله عليهم بالشفاء، ونسأل الله السلامة للجميع وأن يرفع عنا البلاء والوباء».

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