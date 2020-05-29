شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من ردم نفق العروبة بعد 37 سنة من تشييده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تباينت ردود الفعل بين سكان مصر الجديدة، بشأن ردم نفق العروبة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، بعد 37 عاما من إنشائه، ويرى عدد كبير من السكان أن إزالة النفق أمر ضرورى للتخلص من الاختناقات المرورية، فى منطقة صلاح سالم.

ويقع نفق العروبة عند تقاطع شارعى صلاح سالم والمرغنى، على بعد خطوات من قصر الاتحادية، وطوله 440 مترا، وطول الجزء المغطى 60 مترا، وعرضه 19 مترا، وشُيد النفق مع بداية حكم الرئيس الراحل حسنى مبارك، للتخلص من الزحام حول منطقة القصور الرئاسية ومنزل «مبارك» وقتها، وافتتحه الدكتور فؤاد محيى الدين، رئيس الوزراء، نيابة عن رئيس الجمهورية، فى 21 يوليو 1983.

وأعلنت محافظة القاهرة، خلال الأيام الماضية، أن ردم النفق يستهدف التخلص من الاختناقات المرورية فى شارع صلاح سالم، وكان حادث انسداد النفق فى شهر أكتوبر 2019 إثر الامطار، أحد أسباب الردم.

وقال شكرى أسمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة تراث مصر الجديدة: «ردم النفق يستهدف تحقيق سيولة مرورية فى شارع صلاح سالم»، مشيرا إلى أن تشييد النفق كان بهدف تحقيق سيولة مرورية فى بداية الثمانينات، إلا أنه تحول إلى «عنق زجاجة».

وأضاف: «ما ضايق مؤسسة تراث مصر الجديدة، هو إزالة الجزيرة الوسطى فى شارع العروبة، التى تحتوى على أهم الأشجار فى الحى»، موضحا أن إزالة الجزيرة الوسطى، وزيادة عدد الحارات فى الشارع، سيؤدى إلى «نقل عنق الزجاجة من منطقة لأخرى، وهذا لن يجعلنا نستفيد من التوسعة».

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