شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استمرار صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فتح منافذها، اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى، لاستمرار طرح السلع للمواطنين، وكذلك طرح منتجات السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وكذلك صرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر مايو الجارى.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البرازيلية بسعر 100 جنيه للكيلو فضلا عن طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيه لتلبية احتياجات المواطنين ولمواجهة غلاء الاسعار فى الأسواق خاصة بعدما وصل سعر كيلو اللحوم ببعض المناطق الى 150 جنيه بجانب طرح كميات كبيرة منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة من 20 الى 25% بمنافذ الوزارة.

ويأتي ذلك في الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية باستمرار مد المنافذ بالسلع ومنتجات اللحوم والدواجن والأسماك وكافة السلع الغذائية وغير الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما وجه الوزير بتشكيل مجموعات عمل بالوزارة خلال هذه الفترة كما وجه الوزير مديرى المديريات فى مختلف المحافظات بإخطار الوزارة بتقارير يومية مع تذليل أى عقبات وتكثيف الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أى شخص يحاول التلاعب فى المنتجات المطروحة.