تعرف على أعمال التطوير الجارية بمحيط متحف الحضارات بمصر القديمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الإسكان، مشرووع تطوير محيط متحف الحضارات بمصر القديمة، وإعادة احياء بحيرة عين الحياة ومحيطها، واستغلالها للسياحة وتحويلها لمنطقة جذب. ويرصد الخليج 365" ما يتم بمحيط متحف الحضارات من أعمال تطوير في النقاط التالية. - تكريك بحيرة عين الحياة وتدبيشها لتعاد الحياة مرة أخرى لها. - إعادة تشكيل البحيرة مع تطهير المياه الموجودة بها . - تنسيق الموقع وزراعة عدد كبير من أشجار النخيل. - سيتم أنشاء أماكن ترفيهية وممشى سياحى حول البحيرة . - إنشاء 4 مطاعم وعدد من الكافيهات بمحيط البحيرة. Advertisements - رفع أكثر من 200 ألف طن مخلفات وقمامة من المنطقة. - استحداث جزيرة فى منتصف البحيرة بعد اعادة تشكيلها وتدبيشها. -نشر مجموعة من النافورات على البحيرة . -انشاء مسرح مكشوف داخل البحيرة - مساحة المشروع 63 فدانا منها 24 للبحيرة، و39 مسطحات خضراء . تشمل المرحلة الثانية لتطوير المنطقة إنشاء فندق ويتم إنشاء 6 كبارى لربط المنطقة بالطرق الرئيسية، والطريق الدائرى.



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