أخبار مصر | 3 مسئولين تعافوا من كورونا في مصر.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر 3 مسئولين تعافوا من كورونا في مصر.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يزداد عدد الإصابات بفيروس كورونا يوما بعد يوما في مصر، وفي الفترة الأخيرة أصيب عدد من المسئولين ثم أعلنوا تعافيهم من الفيروس نتيجة اتباع بروتوكولات وزارة الصحة والسكان.

تعافي محافظ الدقهلية

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار، المحافظ الدقهلية، أن نتيجة المسحة الثانية التي أجريت له يوم الثلاثاء، هو وزوجته أثبتت تحول نتيجتهما من إيجابية إلى سلبية، إذا تعافيا من الفيروس ولكنهم يمرون الآن بفترة نقاهة تمتد إلى 14 يوما وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

ووجه مختار، المصابين بضرورة الالتزام التام ببروتوكول وزارة الصحة، وكافة الإرشادات الصحية المتبعة بشأن فيروس كورونا، لكي يتماثلوا للشفاء.

وكشف المحافظ، عن عودته للممارسة عملة الميداني يوم الأحد المقبل بعد تطبيق إجراءات وبروتوكولات وزارة الصحة، حيث تنتهي فترة النقاهة المقررة من الوزارة يوم السبت المقبل.

وكان محافظ الدقهلية، قد أصيب بفيروس كورونا يوم 19 مايو الحالي، بعد استلام نتيجة التحاليل الإيجابية، وعلى إثر ذلك تم منح إجازة للعاملين بديوان المحافظة لمدة 14 يوما لحين تأكد من سلامتهم.

ولم تكن حالة محافظ الدقهلية، الأخيرة بين المسئولين، فقد تماثلت عضو مجلس النواب الدكتورة شرين فراج الشفاء من إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) وغادرت المستشفى وعادت إلى منزلها يوم الجمعة الماضي.

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تعافي شيرين فراج

وأوضح الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، في تصريح صحفي له، أن عضو مجلس النواب شرين فراج تعافت وعادت إلى منزلها، بعد تماثل شفائها من كوفيد 19.

وتعتبر النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أول حالة أصابه بفيروس كورونا داخل مجلس النواب، والتي تم اكتشافها في الموافق 12 مايو الحالي، بعد ثبوت إيجابية تحليلها، وقد تم نقل النائبة إلى الحجر الصحي في قصر العيني الفرنساوي على الفور.

نائب رئيس جامعة الأزهر

وكشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على المستشفيات الجامعية، عن تماثل الدكتورة نيرة مفتاح، عميدة طب البنات بجامعة الأزهر للشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا في الموافق 12 مايو الحالي.