شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مولد العذراء فى جبل الطير لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الأنبا بفنوتيوس، مطران الأقباط الأرثوذكس بمركز سمالوط، شمال المنيا، إلغاء احتفالات رحلة العائلة المقدسة، بمنطقة دير جبل الطير، شرق النيل، حفاظاً على الزائرين بسبب انتشار وباء «كورونا»، وتنفيذا لقرار البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بحظر إقامة الصلوات والاحتفالات خلال الأزمة.

وقال القمص داوود ناشد، وكيل مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، إنها المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء المولد.

وقال القس ثاؤفيلس متى، أحد رعاة الدير، إن عمر الكنيسة القائمة حتى الآن 1685 سنة، ويزورها مصريون وأجانب وباحثون على مدار العام للتبرك من المكان الذي أقامت فيه العائلة المقدسة 3 أيام في رحلة هروبها، موضحاً أن الكنيسة بُنيت في القرن الرابع الميلادى، ولها أهمية كبرى في التاريخ، حتى إن منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم «يونسكو» وضعتها ضمن مسار العائلة المقدسة المعترف به رسميا، إلى جوار كنيسة أبوسرجة بالقاهرة، ودير المحرق بأسيوط، والكنيسة تحتضنها المغارة التي لجأت إليها العائلة المقدسة، وهى عبارة عن قطعة صخرية مفرغة في الجبل، وبها 10 أعمدة متصلة ببعضها وصحن للمعمودية من عمر العمود، وأيقونة أثرية رسمها الفنان أنسطاسى الرومى عام 1454 عن لوحة القديس لوقا الإنجيلى، وتماثلها أيقونة أخرى موجودة في دير المحرق بأسيوط.

وكان يحتفل بذكرى رحلة العائلة المقدسة أكثر من مليون مواطن من الأقباط والمسلمين، في مثل هذه الأيام سنويا، ويعرف بمولد العذراء.