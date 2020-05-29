شكرا لقرائتكم خبر عن الشهادة الإعدادية: كفر الشيخ 100% وأسوان 99.5% والجيزة 99.71% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت محافظات كفرالشيخ وأسوان والجيزة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية، للعام الدراسى 2019/ 2020، وأعلنت محافظة كفرالشيخ النتيجة بنسبة نجاح 100%، وأعلنت محافظة الجيزة النتيجة بنسبة 99.71%، وأعلنت محافظة أسوان النتيجة بنسبة 99.5%.

وقال محافظ الجيزة إن أجمالى الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 601 طالب وطالبة، بينهم 425 بنات و176 بنين، كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين والمدارس الدولية بنسبة نجاح 100%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 99%.

وأكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في 21 يونيو المقبل.

وفى أسوان اعتمد المحافظ، أشرف عطية، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 99.5%، ووجه التهنئة للناجحين في المشروعات البحثية، متمنياً لهم دوام التفوق، مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى.

وكلف المحافظ، عبدالكريم لطفى، مدير عام التربية والتعليم، بالاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، واتخاذ الإجراءات الوقائية وتعقيم المدارس، وتوفير المبردات وأجهزة التهوية، للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.

وفى كفرالشيخ، اعتمد المحافظ، جمال نور الدين، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 100%، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والقيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 53 ألفاً و782 طالباً وطالبة، تغيب منهم 95، وحضر الامتحانات 53 ألفاً و687، ونجح منهم 53 ألفاً و687، بنسبة 100%، وكذا شهادة الإعدادية المهنية، تقدم منها 1059 طالباً وطالبة، وتغيب منهم 17، وحضر منهم 1042، ونجح منهم 1042، بنسبة 100%.

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وأوضح «نور الدين» أن الحاصلين على الدرجة النهائية 58 طالباً وطالبة، منهم 57 طالبة حصلن على الدرجة النهائية، بينما حصل طالب واحد على الدرجة النهائية، مقدماً التهنئة للطلاب وأسرهم، مؤكداً أن الدولة لن تقصر في دعم العملية التعليمية من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا.