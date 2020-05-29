شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف إصابة بكورونا.. هل صدقت نبوءة خالد عبد الغفار؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بقدر كبير من الأهمية ينظر الجميع لبيانات وزارة الصحة حول أعداد الإصابة والتعافى والوفيات جراء انتشار فيروس كورونا فى البلاد، إلا أن البعض يتساءل عن أن هذه الأرقام ربما لا تكون دقيقة على أرض الواقع، وهذا ما سبق وأوضحه وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، حيث يوجد استحالة فى حصر كل المصابين، وهذا ما يحدث فى كل دور العالم، لكن هناك أرقام افتراضية يمكن التفكير بها للتعرف على ما يحدث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20 ألف إصابة بكورونا.. هل صدقت نبوءة خالد عبد الغفار؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.