شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت شركة المترو مجموعة من الإشادات لجمهور الركاب خلال توجهه لاستقلال خطوط المترو الثلاثة بعد استئناف تشغيله ابتداء من السبت المقبل لحمايتهم من فيروس كورونا وتحقيق الراحة والأمان لهم خلال رحلاتهم بالمترو، ويستعرضها ”الخليج 365” فى 10 معلومات كالتالى: 1ـ ارتداء الكمامة خلال التوجه لأى محطة لاستقلال المترو. 1ـ لن يسمح بدخول راكب لمحطات المترو لا يرتدى كمامة. 3ـ اتباع اللوحات الإرشادية والاهتمام بسماع إشعارات وتنبيهات الإذاعة الداخلية بشأن أى طوارئ أو كيفية الوقاية من فيروس كورونا. 4ـ مراعاة ومساعدة كبار السن والنساء والأطفال وذوى الإحتياجات الخاصة من خلال السماح لهم بالمرور أولاً من بوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد وركوب القطار وإعطاء الأولويه لهم بالجلوس . 5ـ البعد عن التزاحم خلال استقلال خطوط المترو. Advertisements 6ـ عدم استقلال القطار إذا كان مزدحم وانتظار القطار التالى الأقل زحاما. - 7الحفاظ على نظافة المحطات والقطارات وإلقاء المهملات بصناديق القمامة. - 8فى حالة الإشتباه فى أى شئ مريب بالمحطة أو القطار يرجى التوجه إلى المسؤلين فى أقرب محطة. - 9إبلاغ مسئول المحطة عن أى ملاحظات سواء بالمحطة أو القطار عن أى حالات اشتباه بفيروس كورونا. 10ـ فى حالة الشعور بأى أعراض فيروس كورونا يتوجه الراكب لناظر المحطة أو نقطة الاسعاف الموجودة لسرعة التعامل ونقله لأقرب مستشفى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.