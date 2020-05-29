شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وصايا قانونية حال توقيعك على إيصال أمانة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد منا تضطره الظروف للتوقيع على "إيصالات أمانة" بمبالغ مالية مختلفة، سواء نظير معاملات تجارية، أو نظير شراء سلع أو خدمات وغيرها من الأمور.

ويقدم أحد المحامين 5 وصايا للمواطنين قبل التوقيع على "إيصالات الأمانة".

- تجنب التوقيع على "إيصال أمانة" على بياض.

- تأكد من كتابة المبلغ بالحروف والأرقام.

- تأكد من وجود اسم المستلم منه واسم المسلم إليه.

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- احرص على وجود شهود على توقيع "إيصال الأمانة".

- يفضل كتابة عقد يذكر فيه التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة وسبب ذلك.

إيصال الأمانة هى عملية يجب أن تتم بين 3 أشخاص مثال محمد اعطانى 30 ألف جنيه لاعطيهم لأحمد فاذا لم أوصلهم لأحمد أكون خائن للأمانة اذا تم بين شخصين يكون فقد ركن من مصدر قوته، ولكن الأن يمكن لبعض القضاة قبول إيصال أمانة بين طرفين كنوع من الاستثناء، اذاَ ايصال الأمانة ورقة تتم بين ثلاث أشخاص يتعهد فيها شخص بتوصيل شئ من شخص إلى شخص أخر.

إيصال الأمانة هو أكثر صور جريمة خيانة الأمانة شيوعا فى الحياة العملية من حيث هو الأكثر فى التجارة، وإثبات الديون والحقوق وصورته الشائعة اليوم أن يسلم أحد الأشخاص مبلغا من المال على سبيل الأمانة إلى شخص أخر ليقوم بتوصيله إلى طرف آخر ثالث، بحيث إذا لم يقم بتوصيل المبلغ تم تحريك دعوى خيانة الأمانة ضده وهى جنحة الحد الأقصى لعقوبتها 3 سنوات الإيصال عموما يعتبر سند قوى للعقوبة إلا أنه فى بعض الأحيان يكون فى غاية الضعف خصوصا لو استخدم تلفيقا وزورا.