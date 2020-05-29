شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أصبح تطبيق "صحة مصر" بديلا لــ الخط الساخن 105؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الصحة والسكان تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة والذى يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض ليكون بديلا سريعا عن الخط الساخن 105.

”الخليج 365” يستعرض تحليل معلوماتي يكشف كيف يكون تطبيق صحة مصر بديلا عن الخط الساخن 105 للاستفسار عن كورونا والإبلاغ عن المشتبه بهم .

1- لو شاكك في اصابتك بكورونا تستطيع الإبلاغ من خلال تطبيق صحة مصر الذي يقوم بتوصيل بياناتك لـغرفة عمليات الوزارة لتقديم الدعم الكامل لك .

2- تستطيع من خلال التطبيق الإبلاغ عن إصابتك أو أي شخص مصاب بالمرض.

3- تستطيع رؤية خريطة بأقرب مستشفيات الكشف عن كورونا بالنطاق الجغرافي وتستطيع رؤية عنوانها وأرقام الهواتف التي تجعلك تتواصل معهم بسهولة.

4- يقوم التطبيق بتقديم تنبيهات عند دخولك منطقة تخضع للحجر الصحي أو ترتفع فيها معدل الإصابات بكورونا.

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5- تستطيع من خلال التطبيق التعرف على جميع إرشادات العزل المنزل وآليات الوقاية من العدوي.

6- يمكنك التطبيق من التعرف علي أفضل الأدوية التي يمكن أن تحصل عليها أثناء العزل المنزلي.

7- تستطيع من خلال التطبيق الإبلاغ عن حالتك الصحية يوميا في العزل المنزلي .

8- يوضح لك خريطة خطط التعايش ومراحلها منعا لتفشي كورونا .

9- يمكنك من التعرف علي اخر الاخبار و المستجدات و الإحصائية اليومية للإصابات و حالات الشفاء.

10- تستقبل اشعارات و تنبيهات يومية موجهة ليك طبقا لحالتك الصحية.