مصر | بعد ثلاثة أيام حل لغز العثور على جثة متحللة أسفل كوبري الحلمية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد ثلاثة أيام حل لغز العثور على جثة متحللة أسفل كوبري الحلمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بعد ثلاثة أيام لغز العثور على جثة متحللة أثناء القيام بأعمال حفر كوبري تحت الإنشاء بمنطقة حلمية الزيتون، بمحافظة القاهرة، حيث تبين أنها لمتشرد ومات أثناء نومة بمكان الواقعة، حيث قام سائق سيارة نقل بتفريغ حمولة رمل فوقة، ما أسفر عن وفاته دون أن يلاحظه أحد، وبعدها بعد أيام أثناء قيام العمال بأعمال الحفر عثروا على جثته، ودلت التحريات على عدم وجود شبهة جنائية.

واستمعت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية في وقت سابق، إلى أقوال عمال الإنشاء، حيث قالوا إنهم كانوا يقومون ليلا بعملية الحفر والتكريك لعمل كوبري الحلمية بشارع المطرية تقاطعا مع ترعة الجبل، وفوجئوا بوجود جثة شبه متحللة لرجل يرتدي تيشيرت وبنطلون وعلى الفور أبلغوا الشرطة.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة، وإرسال بيان مفصل عن سبب الوفاه للوقوف على ملابسات الحادث وظروفه، وطالبت بتكثيف جهود الأجهزة الأمنية للوصول إلى الجاني، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من عمال بشارع المطرية، مفاده أنه أثناء قيامهم بأعمال الحفر عثروا على جثة.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

أقرا أيضا.. تحقيقات موسعة في وفاة طفل سقط من الطابق الخامس بحلوان

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فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية تحقيقات موسعة في وفاة طفل سقط من الطابق الخامس من أعلى عقار مهجور بدائرة قسم حلوان.

وأمرت النيابة بإرسال بيان الصفة التشريحية لكشف ملابسات الحادث وعما اذا كان يوجد شبه جنائية من عدمه والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفي انها لطفل يدعي م. م ويبلغ من العمر 10 سنوات، وتوفي نتيجة إصايته بكسور في الجسم وكسر بالجمجمه أدى إلى نزيف داخلي مما أدي إلى الوفاة في الحال.

وكشفت تحريات المباحث أن الطفل المتوفي أثناء لهوه بأعلى عقار مهجور بجوار منزله سقط من الطابق الخامس متاثرا بنزيف داخلي بالمخ ولقي مصرعه في الحال.

البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بمنطقة مساكن أطلس، مفاده سقوط طفل من الطابق الخامس، وبالانتقال والفحص عثر على جثة الطفل.

وبعمل التحريات تبين أن سقوط الطفل أثناء اللهو أعلى عقار مهجور من الطابق الخامس، وتوفي في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.