شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تكثف لجان التفتيش على الفنادق التى استضافت نزلاء بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت غرفة المنشآت الفندقية الفنادق التى تم منحها صلاحية العمل خلال عيد الفطر المبارك بضرورة الالتزام التام بكافة الاشتراطات والضوابط، حيث تكثف وزارة السياحة والاثار والغرفة من لجانها التفتيشية خلال هذه الفترة للتأكد من إلتزام الفنادق وسيكون هناك عقوبات صارمة على المخالفين.

وأكد هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية، أنه تم منح عدد من الفنادق للعمل خلال عيد الفطر بينما هناك عدد آخر سيبدأ بعد إجازة العيد مباشرة، مطالبا آى فندق بعدم قبول حجوزات إلا بعد حصوله على إذن بإعادة التشغيل.

وأوضح الشاعر أن الغرفة تتولى الرقابة على الفنادق بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة للتأكد من التزامها بجميع الاشتراطات التى أقرها مجلس الوزراء، كذلك تقوم اللجان بالمشاركة فى التفتيش ومراجعة الفنادق التى تتقدم بطلبات الاعتماد لاستضافة النزلاء.

وأشار الشاعر إلى أن التجهيزات المطلوبة من كل فندق قد تستغرق وقتا من 10 إلى 15 يوما على أقصى تقدير، موضحا أن جميع الفنادق الآن معقمة وانهت عمليات تطهيرها بالكامل، وبالتالى الفنادق ستكون جاهزة للعمل قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية إن خطوة فتح الفنادق تعد خطوة ايجابية بالنسبة لقطاع السياحة، لافتا إلى أن الابقاء على المنشأة تعمل بغض النظر عن الربح فى هذه الفترة مهم جدا للمستثمر، لانه يحافظ على المنشأة وكذلك العمالة ومستوى تعاملهم مع النزلاء، وبالتالى يكون الفندق جاهز للعمل بكامل طاقته فور استئناف النشاط السياحى.

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وشدد الشاعر على أن الغلق للفنادق يؤثر بشكل سلبى على مستوى المنشأة التى تتعرض للإهمال وعدم الاعتناء خلال فترة الغلق، وغياب العاملين يؤدى لخفض مستواهم المهنى، وبالتالى ستكون الخسارة أكبر.

واستوفت قبل إجازة العيد 10 فنادق بمحافظتي البحر الأحمر و جنوب سيناء، كافة الاشتراطات المطلوبة للسلامة الصحية طبقًا للضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن نتائج التفتيش والمراجعة التي قامت بها لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية، أسفرت عن أن 7 من 10.

وبلغت الفنادق تم مراجعتهم بمحافظة البحر الأحمر و 3 من 5 فنادق تم مراجعتهم بمحافظة جنوب سيناء، قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وسوف يتم إعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.

وأضاف أن باقي الفنادق التي تم فحصها بالمحافظتين حتى الآن و ثبت عدم استيفائهم للاشتراطات سيتم توفيق اوضاعهم وإعادة عملية الفحص لهم لاحقا.



