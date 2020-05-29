شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: تجهيز أماكن مؤقتة للخيول بنادى الشمس بعد هدم اسطبلات النزهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن هدم الاسطبلات الموجودة بجوار نادى الشمس بحى النزهة يأتى ضمن مخطط تطوير للمنطقة، ويتم تجهيز أماكن بديلة للخيول بشكل مؤقت داخل نادى الشمس حتى يتم الانتهاء من الأماكن المخصصة لهم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"الخليج 365"، أن الأرض أملاك دولة وسيتم إنشاء خدمات عامة تخدم المنطقة، وسيتم إزالة جميع المنشآت بالكامل وهناك متابعة يومية من المحافظ على ذلك .

وبدوره أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال الإزالة الجارية بالمنطقة المجاورة لنادي الشمس أمام محطة مترو النزهة تبلغ مساحتها حوالي 57 ألف متر، وهى المنطقة التى كانت مستغلة كمبان للخيول، وتقع بين شوارع جسر السويس و 6 أكتوبر وشارع شركات البترول ومقام عليها مبان للخيول سيتم إزالتها بالكامل وسيتم تخصيص الأرض للمنفعة العامة بعد إعادة تخطيطها لإقامة مشروعات خدمية عليها لخدمة أهالى المنطقة.

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وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم كذلك إعادة تخطيط ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو من النزهة حتى عدلى منصور والجارى إنهاء أعمال تنفيذها استعدادًا لافتتاحها للجمهور .

وبدأت محافظة القاهرة منذ أيام إزالة اسطبلات الخيول المجاورة لنادى الشمس بالنزهة، وهى تقع على 13 فدان تقريبا، وذلك ضمن خطة التنمية التي تنفذها الدولة بعدة مناطق بمحافظة القاهرة .