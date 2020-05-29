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يا ناس إلحقونا.. قاوم اكتئاب كورونا بهذه الأغنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواطنون بالوادى الجديد يغنون "يا ناس الحقونا.. خايفين من الكورونا"، على أنغام الطبلة والتصفيق بالأيدي، حيث قام عدد من المواطنين بالجلوس أمام أحد المنازل يغنون سويا ويرددون كلمات الأغنية.

وردد الجالسون كلمات تعبر عن تخوفهم من انتشار ، قائلين: يا ناس الحقونا من كل شيئ منعونا، وقفوا كل المصالح خايفين من الكورونا ".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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