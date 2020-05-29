شكرا لقرائتكم خبر عن يا ناس إلحقونا.. قاوم اكتئاب كورونا بهذه الأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواطنون بالوادى الجديد يغنون "يا ناس الحقونا.. خايفين من الكورونا"، على أنغام الطبلة والتصفيق بالأيدي، حيث قام عدد من المواطنين بالجلوس أمام أحد المنازل يغنون سويا ويرددون كلمات الأغنية.

وردد الجالسون كلمات تعبر عن تخوفهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلين: يا ناس الحقونا من كل شيئ منعونا، وقفوا كل المصالح خايفين من الكورونا ".