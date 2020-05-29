شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحدد 6 توصيات لأشجار الزيتون لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عدد من التوصيات والارشادات الفنية التي أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة حول طرق وتسميد أشجار الزيتون خلال الشهر الجارى لزيادة الإنتاج . ومن أهم العمليات الزراعية لمتابعة محصول الزيتون ومن أبرز هذه الإرشادات.. 1- التخلص من السرطان على مدار الموسم . 2- التخلص من الحشائش خارج المزرعة. 3- دهان الجذوع بالبلاستيك لحماية الأشجار من أشعة الشمس. 4- زيادة عدد النقاطات مع تقدم عمر الأشجار لتوفير الرطوبة المناسبة. وعن طرق التسميد 1 – الأشجار التي تروى بالغمر : - إضافة 100- 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر. Advertisements - إضافة 150 جم سماد مركب للأشجار اقل من 3 سنوات و 300جم للأشجار اكبر من 3 سنوات. - إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأشجار الصغيرة و 300 جم للأشجار الكبيرة و يكرر كل 15 يوم. 2- الأشجار التي تروى بالتنقيط : - - الرية الأولى : يضاف 2 كجم سلفات نشادر+ 1/2 كجم سلفات ماغنسيوم . - الرية الثانية : يضاف 3 كجم سماد مركب 19-19-19 . - الرية الثالثة: يضاف 3 كجم سلفات بوتاسيوم. - الرية الرابعة : يضاف 1 لتر حامض أميني للفدان مدة شهر + 2 لتر حامض هيوميك مرة شهر.+ 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم. 3- التسميد الورقي : يتم رش العناصر الصغرى بمعدل 300جم حديد + 150 جم زنك + 150 جم منجنيز + 75 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 200جم يوريا. الري (لتر / يوم / شجرة ) ، عمر الأشجار / كمية الري خلال مايو، السنة الأولى / 20 لتر ، السنة الثانية / 22 لتر ، السنة الثالثة / 25 لتر ، السنة الرابعة / 25-30 لتر، السنة الخامسة / 40-55 لتر ، اكبر من 6 /55-70 لتر.

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