شكرا لقرائتكم خبر عن كمائن الشرطة تتابع تطبيق الحظر على كوبرى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت كمائن الشرطة على كوبرى 6 اكتوبر فى الإتجاهين، سواء للمتجه إلى مدينة نصر أو العكس للمتجه نحو وسط البلد والمهندسين، وذلك لمتابعة تطبيق حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة.

وساد الهدوء على الكوبرى فى الإتجاهين مع الحركة القليلة لبعض السيارات، حيث يلتزم المواطنون بالقرارات الصادرة مو مجلس الوزراء خلال أسبوع العيد. وبدأ حظر حركة المواطنين فى الخامسة مساء ويستمر حتى السادسة صباحا، حيث تنتهى غدا الجمعة مواعيد الحظر الخاصة بالعيد ، لتعود من جديد من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا.

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وكانت أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال فترة عيد الفطر من 24 لـ 29 مايو ، فرض حظر تجول من 5 مساءً لـ 6 صباحًا، واستمرار إغلاق المقاهى والكافيهات و الأندية والصالات الرياضية ومراكز الشباب ، وان يقتصر العمل بالمطاعم على تقديم خدمة (التيك أواى)، وغلق جميع المحال التجارية والحرفية على مدار اليوم، ووقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة وحظر تحرك المراكب النيلية ، وغلق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ و تعليق عمل دور السينما والمسارح.

وشهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الخميس انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق. وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.