"ملاهي وقطار أطفال ومقاهي".. أمن الجيزة يطبق قرارات الدولة للحد من "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لا تدخر الأجهزة الأمنية بالجيزة الجهد لتطبيق قراري الغلق وحظر تحرك المواطنين القادرين من مجلس الوزراء في ضوء خطة الدولة الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس "فيروس" كورونا". إدارة شرطة المرافق تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، وجهت حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات وحالات التعدي على حرم الطريق العام. Advertisements الحملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تمكنت من إزالة 425 مخالفة وحالة تعد على الطريق أبرزها تنفيذ قرار غلق وتشميع، وإزالة 8 "غُرزة شاي" تحايل مالكوها على قرار غلق المقاهي. وتم حجز 13 مركبة "توك توك" مخالفة، والتحفظ على 9 عربات ملاهي وقطارين "لعب أطفال" و14 أرجوحة في مناطق مختلفة. تم إيداع المضبوطات مخازن الأحياء، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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