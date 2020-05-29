محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: هنأ المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية معاوني النيابة الجدد دفعة 2012 بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2020 بتعيينهم. وقال المستشار "المنشاوي" في بيان نشرته الصفحة الرسمية للنيابة على "فيسبوك" مساء الخميس، أن المعاونين الجدد سيتسلموا العمل عقب انتهاء البرنامج التدريبي المخصص لهم بالأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب. واختتم رئيس النيابة الإدارية بيانه "نتمنى للزملاء الجدد دوام التوفيق والسداد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس النيابة الإدارية يكشف موعد تسلم "معاوني دفعة 2012" العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.