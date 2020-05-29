مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. مفاجأة جديدة بعد القبض على منة عبدالعزيز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".. مفاجأة جديدة بعد القبض على منة عبدالعزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

مفاجأة جديدة بعد القبض على منة عبد العزيز فتاة التيك توك

"لو الحكومة بتتفرج عليا.. عايزة حقي".. هذا ما قالته "منة عبد العزيز" الفتاة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" خلال مقطع فيديو بثته عبر موقعها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

مصدر أمني مسؤول أفاد بأن الفتاة " أية" والشهيرة بـ"منة عبد العزيز"، صاحبة الـ17 عاما، تواجه عدة اتهامات ما بين محتوى الفيديو الذي بثته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، والمنافي للذوق العام وتقاليد المجتمع، والتحقيق في واقعة اغتصابها كما زعمت، إضافة إلى اتهامها الأجهزة الأمنية بالتقصير بقولها في مقطع فيديو "لو الحكومة بتتفرج عليا بنفسها.. عايزة حقي" دون تحريرها أي محضر بالواقعة وأضاف المصدر إلى الخليج 365، بأن أجهزة الأمن بالجيزة، تتحفظ على "مازن إبراهيم" و"منة عبد العزيز" داخل قسم شرطة الطالبية لحين عرضهما على النيابة العامة، للتحقيق معهما. (التفاصيل الكاملة اضغط هنا ).