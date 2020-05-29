أخبار مصر | "عايشة وزي الفل".. "الخليج 365" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر "عايشة وزي الفل".. "الخليج 365" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت صباح اليوم الخميس، على السوشيال ميديا، صورة لسيدة مسنة مغشي عليها أمام مستشفى منشية البكري، ولقي الأمر غضب عارم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجمعوا أن المستشفى رفضت استقبال المريضة نظرا لعدم وجود آسرة خالية بها.

وبدورها بحثت "الخليج 365"، وراء ما حدث لكشف تفاصيل الواقعة، وتواصلت مع الدكتورة أماني عاطف، مديرة مستشفى منشية البكري، التي كشفت تفاصيل الواقعة قائلة إنه في صباح اليوم الخميس، توجهت المريضة آمال فاروق علي، والتي تبلغ من العمر 60 عاما، إلى المستشفى في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم.

وأضافت "أماني"، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن المستشفى في ذلك التوقيت كانت تتبع إجراءات التطهير المتبعة يوميا لمدة ساعة ونصف، مشيرة إلى أن المستشفى كانت تمتلئ على آخرها بالمرضى وليس بها آسرة خالية، إلى جانب وجود عشرة حالات في المستشفى منتظرة خلو آسرة بالمستشفى لحجزهم وتقديم الخدمة الطبية لهم.

وتابعت مديرة المستشفى: "عندما سقطت الحالة أمام باب المستشفى تم استدعاء الطبيب فورًا وفتح باب المستشفى واستقبالها ومناظرة حالتها وإعطائها العلاج اللازم"، مؤكدة أن الحالة كانت اشتباه إصابة بفيروس كورونا وكانت بحالة مستقرة، وتم إجراء لها صورة دم كاملة وأشعة مقطعية على الصدر وإعطائها أكسجين، وبعد تحسن حالتها كليا والتأكد من أن جميع الوظائف الحيوية بالجسم تعمل بشكل سليم تم تحويلها حسب موقعها الجغرافي إلى مستشفى المطرية وذلك على حسب سكنها.

كما حصلت "الخليج 365"، على تقرير الحالة الصحية للمريضة.

1127 إصابة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.