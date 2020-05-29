أخبار مصر | بيان من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة المقبلة.. واعتذار للإعلاميين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيان من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة المقبلة.. واعتذار للإعلاميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت وزارة الأوقاف، باعتذار للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبالهم بمسجد السيدة نفيسة الجمعة المقبلة، عدا فريق العمل المكلف من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، مؤكدة أن صلاة الجمعة القادمة بمسجد السيدة نفيسة بنفس ضوابط صلاة العيد.

وكانت شملت ضوابط العيد بمسجد السيدة نفيسة حضور نحو عشرين مصليا فقط من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر.