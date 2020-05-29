أخبار مصر | نجوم ومشاهير العلم والفن يحتفلون بميلاد عالم المصريات الأشهر زاهي حواس (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجوم ومشاهير العلم والفن يحتفلون بميلاد عالم المصريات الأشهر زاهي حواس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل الدكتور زاهي حواس اليوم 28 مايو بميلاده الـ 73 فهو من مواليد عام 1974م، وقد هنأ الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات الأشهر في العالم فنانون ومشاهير المجتمع المصري عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأرسل للدكتور زاهي عدد من المشاهير تهنأتهم الحارة بمناسبة يوم ميلاده مع تمنياتهم له بالعمر المديد، ومنهم رجل الأعال المعروف نجيب ساويرس والفنانة رغدة والفنانة إلهام شاهين والفنان ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، والفنانة هالة صدقي، ومي نور الشريف، والإعلامي عمرو عبد الحميد، والدكتور حسين عبد البصير، والإعلامي علي أبو دشيش، وعدد من المشاهير حول العالم.

يذكر أن الدكتور زاهي حواس أحد رموز علم المصريات حول العالم بدأ حياته كمفتش آثار بالمجلس الأعلى للآثار قبل أن يتحول إلى وزارة، ثم ترقى في المناصب حتى وصل إلى أمين عام للمجلس الأعلى للآثار، ثم كان أو وزيرًا يتولى حقيبة الآثار بعد تحويلها إلى وزارة بعد 2011م.