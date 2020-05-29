أخبار مصر | نجوم ومشاهير العلم والفن يحتفلون بميلاد عالم المصريات الأشهر زاهي حواس (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجوم ومشاهير العلم والفن يحتفلون بميلاد عالم المصريات الأشهر زاهي حواس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يحتفل الدكتور زاهي حواس اليوم 28 مايو بميلاده الـ 73 فهو من مواليد عام 1974م، وقد هنأ الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات الأشهر في العالم فنانون ومشاهير المجتمع المصري عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأرسل للدكتور زاهي عدد من المشاهير تهنأتهم الحارة بمناسبة يوم ميلاده مع تمنياتهم له بالعمر المديد، ومنهم رجل الأعال المعروف نجيب ساويرس والفنانة رغدة والفنانة إلهام شاهين والفنان ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، والفنانة هالة صدقي، ومي نور الشريف، والإعلامي عمرو عبد الحميد، والدكتور حسين عبد البصير، والإعلامي علي أبو دشيش، وعدد من المشاهير حول العالم.
يذكر أن الدكتور زاهي حواس أحد رموز علم المصريات حول العالم بدأ حياته كمفتش آثار بالمجلس الأعلى للآثار قبل أن يتحول إلى وزارة، ثم ترقى في المناصب حتى وصل إلى أمين عام للمجلس الأعلى للآثار، ثم كان أو وزيرًا يتولى حقيبة الآثار بعد تحويلها إلى وزارة بعد 2011م.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.