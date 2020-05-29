شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسلم مساعدات غذائية إلى كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم السفير خالد الأبيض، سفير مصر في نيروبي، شحنة مساعدات غذائية مهداة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى حكومة وشعب جمهورية كينيا.

وبحسب بيان، الخميس، شارك في مراسم التسليم وزير اللامركزية الكيني Eugene Wamalwa الذي عبّر عن امتنانه لمصر شعباً وحكومةً لمسارعتها في تقديم يد العون لدعم جهود الدولة الكينية، وذلك في ظل ما تواجهه من تحديات متعددة خلال الفترة الأخيرة على غرار موجات الفيضانات واجتياح أسراب الجراد الصحراوي لعدد من المقاطعات الكينية.

من جانبه، أكد السفير خالد الأبيض في تصريحاته إبان مراسم تسليم الشحنة أن الدولة المصرية حريصة دوماً على مساندة الدول الأفريقية الشقيقة، مضيفاً أن تلك المساعدات تجسد العلاقات الأخوية والمتميزة بين مصر وكينيا، كما تعد رمزاً للصداقة بين الشعبين المصري والكيني، مشيداً بالعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.