شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الشفاء بعزل قها إلى 238 حالة عقب شفاء حالتين جديدتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفي الحجر الصحي بقها أرتفاع عدد حالات الشفاء والتعافي بالمستشفي إلى 238 حالة عقب شفاء حالتين حديدتين أحدهما ٦٥ سنة والآخري ٥٥ سنة واللتين كانت حالتهما غير مستقرة عند حجزهم في المستشفى.

قال الدكتور أحمد سعد خيامى رئيس الفريق الطبى الخامس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 238 شخصا مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.