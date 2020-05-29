شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: صحة المواطن فوق أي اعتبارات.. وتكريم الأطقم الطبية بين أسرهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن صحة المواطن فوق أي إعتبارات وفى مقدمة إهتمام الجميع من الجيش الأبيض والمسئولين، مضيفا انه سيتم تكريم وتقدير المخلصين من الأطقم الطبية وسط أسرهم في حفل يليق بدورهم الوطنى البطولى، ولاسيما أن الدولة لن تنسى تضحياتهم الثمينة وما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم وأهلهم.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقد من أجل توحيد الجهود لإدارة الأزمة بوضع آلية متكاملة تساهم في خدمة المواطن والتعامل السريع والآمن والإنسانى مع حالات الإشتباه والإصابة بفيروس كورونا وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب والدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد يوسف مساعد مدير الأمن، بجانب مديرى الصحة والإدارات الصحية والمستشفيات والإسعاف وغرفة عمليات المحافظة، بالإضافة إلى عميد كلية الطب بجامعة أسوان حيث بدأ الإجتماع بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الواجب من الجيش الأبيض والذين توفوا أثناء تأدية رسالتهم الإنسانية بالتصدي لفيروس كورونا.

وشدد اللواء أشرف عطية على أننا جميعاً في مركب واحدة وهو الذي يحتاج إلى التنسيق بين كافة أطراف المنظومة الصحية من مستشفيات وفرق الإسعاف ومديرية الصحة لضمان تنفيذ البرتوكول الجديد الذي وضعته الدولة بإشراف من وزارة الصحة، بجانب أهمية تسخير كافة الإمكانيات أمام حالات الإصابة أو الإشتباه بفيروس كورونا مع مراعاة الجانب الإنسانى والتدخل السريع والآمن ومنها تخصيص 15 سيارة إسعاف نموذجية موزعة على كافة ومدن المحافظة لنقل حالات الكورونا سواء من خلال النداء الآلى 105 أو بالتنسيق مع مديرية الصحة، موجهاً إلى تطبيق العزل المنزلى لحالات الإصابة بالفيروس بناءاً على طلبها وطبقاً للمستوى الإجتماعى والتعليمى والثقافى، مع حجز معظم الحالات في المستشفيات التي قامت وزارة الصحة بتحديد إستقبالها لحالات الإشتباه والعزل بمستشفيات التأمين الصحى والصدر والحميات وغرب أسوان بدائرة مدينة ومركز أسوان، بجانب أبوسمبل الدولى، وأيضاً الحميات ونصر النوبة المركزى، ودراو المركزى، بالإضافة إلى الصدر وكوم أمبو المركزى، فضلاً عن صدر وحميات إدفو والسباعية المركزى.

أضاف أشرف عطية بأن هذه المستشفيات ستقوم بعمل المسحات والتحاليل الطبية لكل حالة تستحق، مع إعطاء العلاج اللازم والإرشادات للحالات البسيطة ومتابعتها، وفى حالة التأكد من إيجابية الإصابة سيتم حجز الحالات المتوسطة لتقديم الرعاية الطبية الكاملة لها، في حين سيتم تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى أسوان التخصصى للعزل بالصداقة الجديدة وهو الذي سيساهم في توفير الخدمة العلاجية لمواطنى المحافظة بعد تخصيص مستشفيات مماثلة في المحافظات المجاورة مما سيخفف الضغط عن منظومة العمل الصحية، مكلفاً بتواجد أطقم طبية متخصصة داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لتكون حلقة وصل بين المواطنين ومسئولى الصحة والمستشفيات للتنسيق على أعلى مستوى للتعامل السريع مع أي حالات إشتباه طارئة، وتوجيهها إلى المستشفى الجاهزة لإستقبالها طبقاً لعدد الأسرة فيها على أن يتم إعداد تقرير يومى عن ذلك التنسيق يعرض على المحافظ شخصياً.

وأشار المحافظ إلى أهمية توعية المواطنين من خلال أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى والإعلام للإلتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالات الإشتباه والإصابة، بجانب الإطمئنان بأن هناك منظومة جديدة ستعمل لصالح المواطن وسيكون هناك حساب للمقصرين في المرحلة القادمة، وخاصة أننا في حالة حرب تحتاج إلى التكاتف والتلاحم والتماسك لمواجهة هذه الجائحة لحين القضاء عليها.

وأثناء الإجتماع أستمع المحافظ لمختلف الأراء والمقترحات البناءة التي تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والمنظومة الصحية في وقت واحد، كما أشاد أعضاء مجلس النواب بالجهود التي يبذلها اللواء أشرف عطية لخدمة أبناء المحافظة والتى أصبحت ملموسة للجميع من خلال تواصله المباشر مع المواطن والإستماع إلى شكواه بصدر رحب وتكلفيه للمسئولين بسرعة التعامل معها.

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اجتماع محافظ أسوان