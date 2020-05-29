شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يناشد المواطنين ارتداء الكمامات: منعًا للغرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المواطنين بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ومعاقبة المخالفين بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه وفقا للقرار، وذلك لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأشار المحافظ في بيان، الخميس، إلى أنه تم التأكيد على مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها الدخول دون ارتداء الكمامة وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، مشددًا على استمرار أعمال التعقيم وتطهير جميع المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وجميع المرافق بالمراكز والأحياء وبالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الآلي فضلا عن أعمال رفع تجمعات القمامة ونظافة الشوارع والميادين بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين ومواجهة تداعيات وانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

كما جدّد المحافظ مناشدته للمواطنين الالتزام بالمنازل قدر الإمكان وتجنب النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم تجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.