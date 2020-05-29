شكرا لقرائتكم خبر عن جولة موسعة لنائب محافظ الفيوم لمتابعة أصحاب المحال بقرار الحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد عماد نائب، محافظ الفيوم، مساء الأربعاء، جولة ميدانية موسعة شملت مراكز طامية وسنورس والفيوم، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الخدمية، وذلك للوقوف على انتظام العمل ومدى التزام العاملين بالإجراءات الوقائية ووسائل الحماية الشخصية للتصدي للعدوى بفيروس كورونا المستجد، وكذا التزام المواطنين وأصحاب المحال بقرارات الحظر.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة التفقدية لنائب محافظ الفيوم شملت تفقد صوامع طامية للوقوف على سير العمل بها والاطمئنان على استمرار عملية توريد الأقماح في سهولة ويسر، لافتًا إلى أن نائب المحافظ وجه بتسلم الأقماح خلال الفترتين الصباحية والمسائية لمنع تكدس عربات الموردين، والتيسير عليهم في عمليات التوريد.

وشدد نائب المحافظ خلال جولته على جميع العاملين بالالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات بصفة مستمرة لحمايتهم من جميع الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد.

وذكر «التوني» أن جولة نائب المحافظ شملت أيضًا، تفقد ساحل بحيرة قارون وعزبة رحيم بمركز سنورس، وأسفرت عن فض فرح وتجمع للأهالي بقرية نقاليفة وآخر بعزبة عبدالعظيم التابعة للوحدة المحلية بقرية منشأة بني عتمان لعدم التزامهما بقرارات الحظر، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز طامية، تفقد نائب المحافظ قرى كفر محفوظ ودوار جبلة والروضة، وتم غلق 7 محال للأدوات الكهربائية وتصليح إلكترونيات والأثاث المنزلي والدعاية والإعلان وكهربائي سيارات وملابس ومغلق للأخشاب، كما تم اتخاد الإجراءات القانونية ضد سيارة ربع نقل تستخدم في نقل المواطنين، وجرار زراعي وخلاطة تستخدم في أعمال البناء.

ولفت المتحدث الرسمي، أن جولة نائب المحافظ في مدينة الفيوم شملت مناطق دلة ودار الرماد والنويري ومنشأة لطف الله وشارع أحمد شوقي ومنطقة كيمان فارس، وأسفرت عن غلق مقهى أمام كلية الطب لمخالفة قرارات الحظر، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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