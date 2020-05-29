شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أشهر بائع صحف بالقصر العينى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى صحفيو مؤسسة "روز اليوسف" المصرية، محمد حسونة الجزار وشهرته "محمد جرايد"، الذي توفي متأثرا بفيروس كورونا المستجد، وهو أقدم بائع صحف بشارع قصر العيني بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث كان يعمل في هذا المجال هو وعائلته منذ عقود، وذلك على الرصيف المواجه للمؤسسة العريقة.
وأصيب محمد حسونة الجزار، بالعدوى هو وباقي أسرته، عن طريق مخالطة إحدى جاراته التي أصيبت قبلهم بالفيروس.
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