هى فوضى بالأمريكانى.. 24 ساعة حملت لأمريكا "قتل وسرقة واحتجاجات" (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات من الفوضى شهدتها مدينة مينابوليس الأمريكية بعدما تصاعدت حدة الاحتجاجات والتظاهرات بعد انتشار لقطات فيديو لشرطى يضغط على رقبة مواطنى يدعى جورج فلويد من ذوى البشرة السمراء والآخر يتوسل إليه حتى فارق الحياة، لتنطلق عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن وتطور الأمور لحدوث عمليات سلب ونهب للمحلات التجارية، وفيما يلى نوضح القصة الكاملة لما حدث. Advertisements

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