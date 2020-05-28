شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الدعم النفسي يزور المستشفى المخصص لعزل المرضى النفسيين المصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار فريق الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، برئاسة الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام، الخميس، مستشفى القاهرة الفاطمية، التي تم تخصيصها لحجز المرضى النفسيين المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد أن وجه الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، الانتباه لأهمية توفر مستشفى للمرضى النفسيين المصابين بكورونا.

جاء ذلك في لفتة هامة نحو الاهتمام بالمريض النفسى، وتفقد فريق الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الغرف المخصصة للمرضى ومسارات الحركة التي تم تصميمها بالمستشفى حيث أن المستشفى بها كافة التجهيزات من معامل وصيدلية وقسم للأشعة ورعاية مركزة.

وقد بدأ التجهيز للعمل بالمستشفى منذ أول أيام عيد الفطر المبارك بالتنسيق بين إدارة المستشفيات وإدارة التفتيش والمتابعة بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وقد بدأت صباح أمس تدريب العاملين في مجال مكافحة العدوى وكذلك التأكيد على توفر مستلزمات مكافحة العدوى وكذلك الأدوية التي يتم استخدامها مع المرضى النفسيين .

والجدير بالذكر أن المستشفى سوف تضم فريق من أطباء وتمريض الباطنة والصدر والرعاية بالإضافة إلى فريق من أطباء وتمريض الطب النفسى وتفقد الوفد أقسام الرعاية المركزة التي تم تخصيصها للحالات وتم وضع آلية مشتركة بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لحجز الحالات في المستشفى.