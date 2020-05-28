شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء عودة الموظفين من عطلة العيد.. ذعر في طور سيناء بعد إصابة 18 حالة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب سكان طور سيناء بحالة من الذعر والخوف والقلق فور إعلان صحة جنوب سيناء اصابة ١٨ حالة بفيروس كورونا والتي تنوعت مابين موظفين وعاملين عائدين وأطقم طبيه، علاوة على رصد ٢١٠ حالة من المخالطين للحالات المصابة قامت برصدها مديرية الصحة.

وقد كلف الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، فريق الترصد والأمراض المعدية، بديوان مديرية الصحة، وإدارة طور سيناء الصحية، بمتابعة الحالات التي أثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، وعمل تقصي للمخالطين، وعزلهم في منازلهم لمدة 14 يومًا مع المتابعة المستمرة لهم.

وقال وكيل وزارة الصحة، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس بمدينة الطور بلغت 18 حالة على مدار يومين فقط، وأغلبهم من العاملين العائدين للمحافظة، وتنوعوا بين موظفين، وأطقم طبية، وموظفين على المعاش، وربات بيوت.

وأكد وكيل الوزارة أنه جرى حصر نحو 210 من المخالطين المباشرين، وغير المباشرين لهذه الحالات، وجاري حصر باقي المخالطين لوضعهم تحت العزل المنزلي تحت أشراف إدارة الطب الوقائي بالمحافظة.

وأضاف أنه جارى رش وتعقيم جميع المناطق التي تردد عليها الحالات المصابة بالفيروس، كما جرى رش أماكن إقامتهم، كإجراء احترازي، مهيبًا بالمواطنين العائدين للمحافظة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة حرصًا على سلامة الجميع.

وقد اعلنت محافظة جنوب سيناء عن تخصيص المدرسة الفندقية بطور سيناء لعزل المخالطين للحالات الايجابيه كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا بطور سيناء.

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