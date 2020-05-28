شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: مشروع إحياء البتلو يستهدف صغار المربين وشباب الخريجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن مشروع إحياء البتلو يستهدف صغار المربين وشباب الخريجين لمنحهم قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة لتوفير فرص عمل كبيره وتنمية الثروة الحيوانية وتقليص الفجوة في أسعار اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيوانى ويتم صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعى المصري بالمحافظة في إطار حرص الدولة على تنمية الثروة الحيوانية وتقليل الفجوة الاستيرادية للحوم الحمراء وصولاً إلى الاكتفاء الذاتى منها.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ القليوبية يرافقه اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والدكتورة أمل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطري والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية مزارع لانتاج البتلو بقريتى دملو وكفر الاربعين بمدينة بنها وكفر العمار بمدينة طوخ وتبلغ سعة مزرعة قرية دملو 100 رأس ابقار وجاموس وتتكون من خمسة حظائر في حين ان المزرعة المقامة بقرية كفر الاربعين بمدينة بنها مكونة من ثلاث حظائر بسعة 100 رأس ماشية.

كما تقع مساحة المزرعة الموجودة بقرية كفر العمار على مساحه 20 فدان وتعمل بطاقه تصل إلى 10 ألف رأس ويتبع لها عدد من منافذ، بيع اللحوم بالمحافظة وخارجها .

وجه المحافظ المسئولين بمديرية الزراعة والطب البيطرى بضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح المشروع وتذليل العقبات امام صغار المربين وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحياء وتطوير مشروع البتلو بالمحافظة وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة بالاضافه إلى تقديم الإرشادات الفنية لطرق التغذية والرعاية.

مشيرا إلى ان المحافظة في المركز الثانى في جملة التمويل للمربين بحوالى 74 مليون جنيه من جملة المبالغ الممولة من البنك الزراعى المصرى طبقا لمبادرة البنك المركزى المصري والتي تبلغ 1.6 مليار جنية

وقال إن عدد المستفيدين «المربين» من مشروع البتلو بالمحافظة بلغ 744 مربي باجمالى 5300 رأس (ابقار- جاموس) لخدمة مشروع البتلو بخلاف تواجد181 مزرعة انتاج حيوانى تسمين والبان على مستوى المحافظ.

واشار المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة أن خطوات الحصول على قرض مشروع البتلو تبدء بتقديم طلب إلى البنك الزراعى المصري التابع له، وتقوم لجنة مكونة من «مهندس انتاج حيوانى – عضو من البنك الزراعي – عضو من الطب البيطرى» بعمل المعاينة للتحقق من صلاحية الحظيرة وموقع المشروع، وفى حالة اذا كان القرض للتغذية يتم معاينة عدد الرؤوس الموجودة فعليًا، أما اذا كان القرض بغرض شراء رؤوس للتربية يتم معاينة الحلقات (التى يتم تسكين الحيوانات بها) في الحظيرة، وعند الحصول على القرض يتم متابعته من قبل ادارة الانتاج الحيوانى للتأكد من عدد رؤوس الماشية المتعاقد عليها والتأمين عليها.

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مضيفا أنه يتم الاقراض على مرحلتين- الأولى قرض بمبلغ 3000 جنيه لكل رأس بتلو من وزن 60 كجم – 70 كجم للعجل البتلو حتى يصل إلى 250 كجم، والمرحلة الثانية قرض بمبلغ 4000 جنيه لكل راس من وزن 250 كجم – 450 كجم، ويكون القرض بحد أقصى 500 الف جنيه للفرد، أما الجمعيات والشركات بحد أقصى مليون جنيه.