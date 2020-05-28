شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كسر الـ20 ألف إصابة بكورونا..هل صدقت توقعات وزير التعليم العالي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة، مساء الخميس، تسجيل 1127 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، في مقابل 29 حالة وفاة، لتسجل مصر بعد مرور أكثر من 20 ألف حالة مصابة بعد أكثر من شهرين ونصف من تسجيل أول حالة.

ولكن ماذا يعني هذا الرقم، وما دلالته؟

كسر مصر حاجز الـ20 ألف إصابة يتماشي مع ما عرضه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي قدمه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح «بشاير الخير3» بالإسكندرية في 21 مايو.

حينها قال وزير التعليم العالي إن «الشخص الحامل لفيروس كورونا يستطيع أن ينقل العدوى لثلاث أشخاص، وهناك أمراض مثل الحصبة من الممكن أن حامل المرض أن يعدي 15 فردًا».

وأشار إلى أن «هناك بيانات تبنى قراراتها على هذه الأرقام، مشيرًا إلى أنه طمن خلال دراستنا أن متوسط عدد الحالات في مصر هي 1.4، وهناك بعض الدول وصلت إلى 3 أو 4، ولكن الحد الأمثل لعدد الحالات أن يكون رقم واحد بمعنى الشخص المصاب يستطيع ان يصيب أقل من شخص».

وأضاف «عبدالغفار» أن أيام 21 ومايو 22 مصرستصل حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 15 ألف حالة، وهذا ما حدث بالفعل، وأشار حينها إلى أن التوقع الذي وضعته الحكومة وفريق العمل إنه خلال يومي 27 و28 مايو سنصل إلى 20 ألف حالة إذا هناك تحليل للبيانات نستطيع به التنبؤ المستقبلي أن نتوقع بالإعداد، وهذا ما حدث اليوم الخميس إذ كسرت مصررقم 20 ألف إصابة بالفيروس.

حينها أشار عبدالغفار في كلمته إلى أنه «رصدنا من 30 مارس إلى 15 أبريل النسبة المئوية لمعدل التغيير لنمو انتشار فيروس كورونا في مصر، وهو 8%، وهو رقم كبير، لكن من 15 أبريل إلى 20 مايو، تراوح المعدل اليومي للزيادة من 5 إلى 5.6 %»، مضيفًا أن «هذا يعني لا يوجد قلق من سماع رقم 500 أو رقم 700 أو حتى رقم 900 أو 1000 إصابة، لكن القلق يكون عند رقم 15 أو 20 أو 30 ألف إصابة بالفيروس».

وأشار إلى أن «مصر في طريقها إلى الوصول إلى رقم واحد صحيح، ونستطيع النزول عن ذلك، ومع ربطه ببقية مؤشرات أخرى نستطيع أن نقول إننا وصلنا لمرحلة الانحسار، ولا يوجد تسجيل حالات جديدة»، مؤكدًا أن «ما يتم رصده وإصداره من قبل اللجان المختلفة من قبل رئاسة مجلس الوزراء هي مبينة على قواعد علمية وقواعد بيانات يتم تحليلها على مدار اليوم والساعة، والتنبؤ المستقبلي هو التنبؤ بالحالات لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ولذلك عندما يتم التصريح عن الحالات في مصر في تزايد نحن نكون على توقع بذلك قبلها بفترة كبيرة».

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن معدل الزيادة اليومية للإصابة بفيروس كورونا 5.5 %، وهو معدل آمن، مبينا في الوقت ذاته أن أعداد الوفيات منذ ظهور الفيروس 680 حالة بنسبة أقل من 4.8% من نسبة الاصابات»، مشيرًا إلى أن «وزارة الصحة في خط المواجهة الأول لفيروس كورونا وذلك من خلال توفير 56 ألف سرير و5 آلاف سرير رعاية مركزة و2535 جهاز تنفس صناعي«.

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وأضاف عبدالغفار :«من الممكن أن نتوقع من اليوم أن العدد الأقصى للحالات التي من الممكن أن تصل إليها مصر 40 ألف حالة وبعد ذلك سيتم تسجيل صفر حالات، ونعلن أن مصر أثناء الجائحة قد أصيب بها 40 ألف حالة حد أقصى أو إجمالي».

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.