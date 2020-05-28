شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: سأقضي على مظاهر العشوائيه بكباري الرياح التوفيقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه لن يتراجع عن استعادة المظهر الحضاري وتسيير الحركة المرورية والقضاء على كل مظاهر العشوائيه بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ووابور الثلج وعزبة السوق والحرس الوطني بمدينة بنها استجابه لمواطني المحافظة والذين يتضررون من انتشار الباعة الجائلين في المنطقة بالكامل مما يسبب عرقلة الحركة المرورية.

جاء ذلك خلال الحملة التي قادها المحافظ لليوم الرابع على التوالي لتلك المنطقة بهدف تطهيرها وتجميلها وتسيير الحركة المرورية وشارك بالحملة كلا من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ونائب رئيس مدينة بنها، ومدير شرطة المرافق والإشغالات بمجلس مدينة بنها.

بدأ المحافظ اليوم جولته بتفقد منطقة كباري الرياح التوفيقي وعزية السوق وحرم الرياح التوفيقي حيث تم ازالة الباعة الجائلين بالمنطقة بالكامل والذين يفترشون بالطريق العام ويتسببون في ضيق الطريق وتكدسات الحركة المرورية كما تم تحرير محاضر لكل المخالفين.

وشهدت الحملة ايضا إزالة العديد من الإشغالات، وسحب التراخيص من السائقين بالمواقف العشوائية، كما جرى إزالة المواقف العشوائية، بميدان نفق سعد زغلول، ونفق المنشية، ومجمع المحاكم، والتي كانت تتسبب في التكدسات، وتعطيل الحركة المرورية وتضرر المواطنين.