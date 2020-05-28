شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: «هنفتح البلد إزاي وأرقام كورونا بتنط كده؟» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن كيفية فتح الدولة مع زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وخاصة بعد أن سجلت مصر أكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس.
وقال «أديب» في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «هو معلش أنا عندي سؤال بجد وأنا مش عالم ولا خبير بس سؤال منطقي جدًا: هو إحنا حنفتح البلد إزاي والأرقام بتنط كده؟».
وأضاف: «المفروض نقفل أكتر، هو ده اللي شوفناه في العالم أرقام زيادة نقفل، أرقام أقل نفتح، والا أنا فاهم غلط».
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الوضع في مصر
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اصابات
20,793
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تعافي
5,359
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وفيات
845
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