شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إلزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامة بوادي النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالمنعم السبيعي، المدير التنفيذي لمشروع المواقف بالبحيرة، بدء تطبيق الالتزام بارتداء الكمامة للركاب والسائقين في موقف وادي النطرون، مشيرا إلى أنه سيجري تعميم ذلك على جميع مواقف المحافظة، خلال اليومين المقبلين، فيما جرى التنسيق مع جميع الوحدات المحلية ومجمعات المواقف بها للتنبيه على سائقي وأصحاب سيارات الميكروباص بقيامهم دوريًا بتطهير وتعقيم السيارات قبل التحرك وفى أماكن الانتظار.

وأقال «السبيعى» في بيان، الخميس، إنه تم تشكيل لجان من إدارة مشروعات المواقف للمرور لمتابعة التزام جميع السائقين على مستوي مواقف المحافظة بارتداء الكمامات، اعتبارا من يومي السبت 30 مايو، والتشديد على المواطنين بعدم ركوب السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائهم للكمامة حرصًا على أمن وسلامة جميع المواطنين، مشيرًا إلى أنه ستتّخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار مدير مشروع المواقف إلى قيام مشرفي المواقف بجميع مراكز ومدن المحافظة بمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات مع عدم دخول أي سيارة إلى المواقف وتحميل الركاب إلا بعد التأكد من الالتزام بها.

وذكر أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية والوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع متابعة جميع الجهات لتطبيق جميع القرارات حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.