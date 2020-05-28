شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافى الهندى بالقاهرة ينظم ورشة لليوجا "أون لاين" فى يومها العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الاحتفال باليوم العالمي لليوجا وجهود تعزيز الصحة العامة من خلال ممارسة اليوجا، ينظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي بالقاهرة ورشة عمل مجانية لتمارين ليوجا عبر الإنترنت للشركات وموظفيها في مصر حيث أظهرت العديد من الدراسات أن اليوجا تساعد في تعزيز الإنتاجية، وتحسن مهارات اتخاذ القرار، وتزيد من القدرة على القيام بمهام متعددة وتعزز السلوك الإيجابي.

وأعلنت الأمم المتحدة يوم 21 يونيو من كل عام يوماً عالمياً لليوجا، مما شجع الناس في جميع أنحاء العالم على الاحتفال بهذا اليوم للتعرف على فوائد هذه الممارسة.

Advertisements

وأصبحت اليوجا نظامًا شائعاً في جميع أنحاء العالم لاكتشاف التناغم مع الذات ومع الطبيعة، وتعتبر اليوجا اليوم منهجاً شاملاً للصحة البدنية والعقلية والروحية، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، دأبت سفارة الهند على الاحتفال باليوم العالمي لليوجا في مصر.

ومن أبرز مميزات ورشة اليوجا التي ستعقد للشركات عبر الإنترنت أنها تستمر ورشة العمل لمدة 90 دقيقة على مدى ثلاثة أيام، وتركز الورشة على ممارسة تمارين يوجا خفيفة لتمديد أعضاء الجسم، وتمارين التنفس (برانايام)، وأوضاع اليوجا وأساليب الاسترخاء.

ويمكن لجميع الفئات العمرية المشاركة في الورشة التى تبدأ من يوم 2 وحتى 4 يونيو، من السادسة حتى السابعة والنصف مساءً.