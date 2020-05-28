بينها اتهام كاذب للأمن.. مصادر تكشف اتهامات تواجهها "فتاة تيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات عن تفاصيل جديدة في اتهام "منة عبدالعزيز" المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة تيك توك" لشاب يدعى "مازن إبراهيم" بالضرب والاعتداء الجنسي في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الشخصي.

وأمرت النيابة العامة، بضبط المتهمة آية وشهرتها "منة عبدالعزيز" وستة آخرين؛ للتحقيق معهم، بعد تداول فيديو تتهمه فيه بالتعدي عليها.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة إن الفتاة ستواجه اتهامات عدة بين محتوى الفيديوهات المنافية للذوق العام وتقاليد المجتمع التي تبثها عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي -حسب رصد مباحث الإنترنت-، إضافة إلى اتهامها الأجهزة الأمنية بالتقصير بقولها في مقطع فيديو "الحكومة مجبتليش حقي" دون تحرير أي محضر.

وأضافت المصادر -التي طلبت عدم نشر اسمها- أن الأجهزة الأمنية تتحفظ على "مازن" و"منة" داخل قسم شرطة الطالبية لحين عرضهما على النيابة العامة.

وذكر مكتب النائب العام في بيان صحفي اليوم الخميس، أن تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائم، منها: واقعة التعدي على المتهمة "آية" والتي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع المنقضي، وبعرض التحريات على النيابة العامة؛ أمرت بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

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وأحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي للنيابة المختصة تقريرًا أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ تضمن ما تم تَداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين، ومنها واقعة التعدي المذكورة.

البداية كانت بظهور "منة"، التي يتابعها عبر حسابها على إنستجرام نحو 50 ألف شخص، و83 ألف متابع على "تيك توك"، باكية وعليها آثار ضرب، وزعمت في مقطع فيديو تعرضها لحادث اغتصاب وتصوير بالإكراه من صديقها "مازن" بالاتفاق مع صديقاته.

وفي غضون دقائق، تصدرت "فتاة التيك توك" محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا؛ ليبث الشاب المشكو في حقه "مازن" مجموعة فيديوهات عبر حسابه بموقع "فيسبوك" للرد على الاتهامات الموجهة إليه.

بعد أقل من ساعتين، ظهرت منة صحبة مازن واثنين آخرين، نافية صحة ما جاء على لسانها في المقطع الأول مؤكدة "مفيش أي حاجة بينا.. هو أخويا الكبير واتصالحنا".

مقاطع الفيديو التي نشرتها "منة" وصديقها "مازن" وثالثة تدعى "شيماء" كانت محل رصد ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تنسيقا مع مباحث الإنترنت ومديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي.