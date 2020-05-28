برلماني: الدولة لم تقصر على الإطلاق في تعاملها مع فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال المهندس اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، إن الدولة لم تقصر على الإطلاق في تعاملها مع فيروس كورونا، ولم تتوان عن تقديم الدعم الاقتصادي والصحي والاجتماعي وتعزيز الوعي عبر مختلف وسائل الإعلام، بخطورته وفقًا للتوجيهات الحاسمة والواضحة من الرئيس.

وأشاد النائب، في بيان اليوم الخميس، بتصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، المستشار الصحي للرئيس والذي حذر من أن ذروة تفشي كورونا في مصر ستكون بعد أسبوعين، وهو ما يتطلب الحذر التام لتخطي الأزمة والعبور إلى بر الآمان مثل العديد من الدول.

وقال إن تعامل مصر الواعي مع كورونا منذ مارس الماضي، هو الذي حافظ على بقاء معدل الإصابات والوفيات في النطاق المتوسط بالمقارنة بما حدث في أوروبا أو بعض دول الجوار.

وشدد على أن الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة بشكل ملزم بدءًا من الأسبوع القادم، لافتا إلى أن تحرك الدولة في مسارين هما الحفاظ على الصحة العامة والعودة إلى الانتاج وفتح الاقتصاد يؤكد على الحكمة في التعامل مع الفيروس.