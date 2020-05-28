"حزب الحرية" يُهدي بوابة تعقيم لمستشفى مطروح العام لمواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365

أهدى حزب الحرية المصري بمحافظة مطروح "بوابة تعقيم" للمنظومة الصحية بالمحافظة، خلالة زيارته للمستشفى، إيمانًا منه بضرورة تكاتف جميع القوي السياسية، وأطياف الشعب لمواجهة جائحة فيروس "كورونا.. كوفيد-19".

وأعلن ياسر غنيم، أمين عام حزب الحرية المصري، بمحافظة مطروح، أن الحزب أهدى مديرية الصحة، بوابة تعقيم للمساهمة في الحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا أن الحزب يساند الجهاز التنفيذى للمحافظة في مواجهة فيروس "كورونا"، للحد من تداعياته السلبية والحد من انتشاره.

وأكد غنيم، أن حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، وكامل أعضائه وقياداته، يقدمون الدعم لمنظومة الصحة بمطروح، خاصة في مواجهة جائحة فيروس "كورونا..كوفيد-19"، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر كنانة الله في أرضه، قيادة وشعبًا من كل شر، وأن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحقق الشعب المصري ما يتمناه من تنمية وازدهار وتقدم.

وأكد ماهر النزاوي، الأمين المساعد، دعمه الكامل لجيش مصر الأبيض لمواجهة فيروس "كورونا"، مشيرًا إلى أن قيادات الأمانات المختلفة بالحزب يعملون دائمًا على نشر الوعي وتوعية أهالي مطروح بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التي يجب اتباعها للحد من انتشار هذا الفيروس.