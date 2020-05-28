أوغندا ترسل خطاب شكر لمصر لدعمها في إزالة حشائش البحيرات الاستوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أرسلت الحكومة الأوغندية ممثلة في وزير الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك فينسيت باملانجاكي، خطاب شكر للدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، على الدعم الذي قدمته الحكومة المصرية في مجال مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات الاستوائية .

وجاء في الخطاب، أنه نظراً لما شهدته أوغندا ودول الهضبة الاستوائية خلال الستة أشهر الماضية، من سقوط موجة مرتفعة من الأمطار على بحيرة فيكتوريا، مما ترتب عليه ارتفاع مناسيب بحيرة فيكتوريا إلى درجة غير مسبوقة، وأدى الى تحرك جزر من الحشائش وورد النيل بمسطحات كبيرة تزيد عن 100 فدان باتجاه ميناء بورتابل وخزان أوين، مما تسبب في إغلاق محطة الكهرباء، والاضطرار لفتح بوابات الخزان لتصريف المياه، تم الدفع بمعدات المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش لإزالة تلك الجزر من الحشائش وورد النيل، مما ساهم في حماية محطة توليد الكهرباء بخزان أوين، وكذا ميناء بورتابل وتحسين المياه والوضع العام بالمدن والقرى المطلة على بحيرة فيكتوريا بين كمبالا وموكونو وأمام السد بأوغندا.

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وأكد الخطاب، أن التعاون المصري الأوغندي في مجال المياه يعتبر نموذجا للتعاون والشراكة بين الدولتين، ووفقا لبرتوكول التعاون مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية.

ويذكر أنه جار تنفيذ عدد (5) خزانات حصاد لمياه الأمطار بأوغندا لتوفير المياه ولخدمة المجتمع الأوغندي.

وفي سياق متصل، قامت البعثة المصرية بأوغندا وبتوجيهات من الدكتور عبد العاطي، وتحت إدارة الدكتور عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة لخزان أوين، رئيس بعثة الري المصرى بأوغندا، بالانتهاء من صيانة وتأهيل وتطوير جميع الاستراحات التابعة لبعثة الري المصري بجنجا بأوغندا و عددها (6) استراحات عن طريق التشغيل الذاتي لترشيد الانفاق وتشمل كذلك سكيب حول عدد (6) استراحات.