محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أشادت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بحرص الرئيس السيسي، على إرسال الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين من الجيش الأبيض، وذلك بمنازلهم بعدد من محافظات الجمهورية، وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.
وأشارت النائبة، في بيان اليوم الخميس، إلى أن الوقع المفرح لهذه الهدايا على أسر الشهداء والمصابين من الأطقم الطبية، وتأكيدها دعم الدولة المصرية وقادتها لهم، وتقديرها لتضحيات ومجهود الأطقم الطبية في حماية الدولة المصرية ومواطنيها.
وتابعت: "الأطقم الطبية تقوم بدور وطني في مواجهة جائحة تفشي فيروس كورونا في مصر، ولم تتوان في تقديم جميع المساعدات، وهو يستدعي دعم الدولة لهم بكافة السبل المادية أو المعنوية وكذلك توفير كامل سبل الحماية لهم".
وطالبت النائبة، وزارة الصحة، بضرورة العمل على تقديم كامل الدعم لأسر الشهداء والمصابين من الأطقم الطبية، وذلك على كافة المستويات، اعترافًا وتقديرًا لدورهم ومجهودهم.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانية: هدايا السيسي لأسر الجيش الأبيض تؤكد تقديره لدورهم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.