محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، متوقعة أن تشهد البلاد طقسًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا، إضافة إلى ظهور شبورة خفيفة في الصباح.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المقرر أن يسود البلاد غدًا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية ورياح معتدلة، إضافة إلى اعتدال الطقس على شمال الصعيد ورياح نشطة، وطقس حار على جنوب الصعيد ورياح نشطة.
وأشارت إلى أن الطقس ليلا، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.
وأوضحت أن الرياح تنشط على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.
وعن حالة البحر المتوسط، توقعت الهيئة، أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار، مع رياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 29 19
الإسكندرية 25 20
وادى النطرون 27 18
طنطا 28 19
شبين الكوم 27 18
دمنهور 27 19
بلطيم 26 19
مطروح 23 17
السلوم 24 16
سيوة 28 17
بورسعيد 24 19
دمياط 24 19
الزقازيق 29 19
المنصورة 29 19
الإسماعيلية 30 16
السويس 29 17
العريش 26 17
رفح 26 18
رأس سدر 31 18
نخل 29 12
نويبع 31 22
طابا 29 17
كاترين 26 13
الطور 30 21
شرم الشيخ 32 24
الغردقة 32 22
مرسى علم 32 24
الفيوم 31 18
بنى سويف 31 18
المنيا 32 18
أسيوط 33 19
سوهاج 34 20
قنا 36 21
الأقصر 36 23
أسوان 37 25
إدفو 37 24
أبوسمبل 37 24
الوادى الجديد 34 22
شلاتين 33 25
أبورماد 32 24
حلايب 32 26
رأس حدربة 31 25
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض الحرارة ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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