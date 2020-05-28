مصر | مفاجأة جديدة بعد القبض على منة عبد العزيز فتاة التيك توك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة بعد القبض على منة عبد العزيز فتاة التيك توك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"لو الحكومة بتتفرج عليا.. عايزة حقي".. هذا ما قالته "منة عبد العزيز" الفتاة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" خلال مقطع فيديو بثته عبر موقعها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

مصدر أمني مسؤول أفاد بأن الفتاة " أية" والشهيرة بـ"منة عبد العزيز"، صاحبة الـ17 عاما، تواجه عدة اتهامات ما بين محتوى الفيديو الذي بثته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، والمنافي للذوق العام وتقاليد المجتمع، والتحقيق في واقعة اغتصابها كما زعمت، إضافة إلى اتهامها الأجهزة الأمنية بالتقصير بقولها في مقطع فيديو "لو الحكومة بتتفرج عليا بنفسها.. عايزة حقي" دون تحريرها أي محضر بالواقعة.

وأضاف المصدر إلى الخليج 365، بأن أجهزة الأمن بالجيزة، تتحفظ على "مازن إبراهيم" و"منة عبد العزيز" داخل قسم شرطة الطالبية لحين عرضهما على النيابة العامة، للتحقيق معهما.

وواصل المصدر ذاته بأنه يحق لأجهزة الأمن القبض على أي شخص يثير الفسق والفجور في المجتمع، حفاظًا على قيمه وتقاليده.

وأمرت النيابة العامة، بضبط "آية " الشهيرة بـ"منة عبد العزيز"، والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، و6 أشخاص آخرين؛ للتحقيق معهم.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة، تنسيقا مع إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الداخلية، توصلت تحرياتها إلى أن المتهمين قد ارتكبوا جرائم منها واقعة التعدي على المتهمة "آية" وشهرتها منة عبد العزيز، والتي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأسبوع الأخير المنقضي.

وبعرض التحريات على النيابة العامة وسؤالها مجريها؛ أمرت بضبط المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

تدخل النائب العام

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وأحال النائب العام للنيابة المختصة تقريرًا أعدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام؛ تضمن ما تَداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول وقائع منسوبة للمتهمين منها واقعة التعدي المذكورة.

وستعلن النيابة العامة في الوقت المناسب، ما ستسفر عنه التحقيقات لاحقًا بما لا يُعارض مُقتضياتها ومصلحتها.

وفي سياق آخر، أفاد مصدر أمني مسؤول بأن أجهزة الأمن نجحت في إلقاء القبض على الشاب مازن إبراهيم على خلفية اتهام فتاة "التيك توك"، منة عبد العزيز، بالتعدي عليها بالضرب والاعتداء الجنسي، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر ذاته إلى "الخليج 365"، بأنه بعد تمكن أجهزة الأمن من القبض عليه، تم التحفظ عليه، داخل حجز قسم شرطة الطالبية، لحين الانتهاء من التحقيقات.

كان تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك مقطع فيديو ظهرت خلالها "منة عبد العزيز"، مصابة بكدمات بوجهها زعمت خلاله، وهي باكية بتعرضها للضرب والاعتداء الجنسي، وتصويرها بالإكراه، على يد الشاب "مازن إبراهيم، بمساعدة صديقاتها، قبل أن تخرج في مقطع آخر نافية الأمر جملة وتفصيلا، ومصالحتهما.

ليرد "مازن" على الاتهامات الموجهه له بنشره العديد من الصور والفيديوهات عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك والانستجرام التي تجمعه بـ"منة" وهي تجلس على رجله، وكتب: “يا مفترية يا حرامية بكره يشوفوا إنك كدابة يا… يا… وهظهر قدام الناس كلها إنك كداب"”.

وأضاف خلال منشوراته: "أنا مختصبك يا... بكره الدنيا كلها تتقلب ضدك وهنشوف نتيجة الطب الشرعي"، مواصلا: "إيه كمان الصورة دي بالعافية مش برضاكي محدش هيصدقك.

ليننشر مقطع فيديو يجمعه بـ"منة" عبر تطبيق “تيك توك”، وعلق عليها قائلًا: "أيام لما كنت بتحدى الفلوس كان مازن كويس ولما لقيتك بتبذيني لكن دلوقتي كلاشنكوف حلو وأنت مش بنت من زمان"، على حد قوله.

ساعات معدودة من نشر "منة" الفيديو الذي تزعم عبره بتعرضها للإغتصاب والضرب، نُشر مقطع فيديو أخر ظهرت فيه "منة" صحبة "مازن" وشابين آخرين، تنفي خلاله صحة ما قالته في المقطع الأول بتعرضها للضرب والإغتصاب، موضحة "مفيش أي حاجة بينا.. مازن أخويا الكبير واتصالحنا".