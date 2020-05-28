أخبار مصر | برلمانية: توسيع إجراء تحاليل pcr للأطقم الطبية يضمن إسعافهم سريعا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: توسيع إجراء تحاليل pcr للأطقم الطبية يضمن إسعافهم سريعا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بحزمة القرارات التي أعلن عنها مجلس الوزراء لدعم الأطقم الطبية وتوفير مناخ أمن للعمل في ظل دورهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد، لا سيما قرار توسيع إجراء تحاليل الـpcr للطواقم الطبية فورًا، وتخصيص أماكن لعزل الأطباء في كل مستشفى، لضمان إسعافهم فور ظهور أعراض عليهم.

ولفتت رزق الله، في بيان، أن تأكيد رئيس الوزراء على توفير مخزون كاف من المستلزمات الطبية بالمستشفيات يضمن تقليل نسبة إصابة العاملين بالمستشفيات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء رعاية المرضى والمصابين.

وثمنت قرار رئيس الجمهورية، بمعاملة شهداء الأطقم الطبية كشهداء القوات المسلحة والشرطة، ودعم أسرهم وتلبية احتياجات أولادهم، تقديرا وعرفانا بحجم التضحية التي قدموها فداء لحماية صحة الشعب المصري.

1127 إصابة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.