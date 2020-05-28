أخبار مصر | "هتتغرم 4 آلاف جنيه".. محافظ الجيزة يناشد المواطنين بارتداء الكمامات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "هتتغرم 4 آلاف جنيه".. محافظ الجيزة يناشد المواطنين بارتداء الكمامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المواطنين بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بالزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أوالبنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ومعاقبة المخالفين بغرامة لا تجاوز 4 الاف جنيه وفقا للقرار، وذلك لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 ".

وأشار المحافظ، إلى أنه تم التأكيد على مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها الدخول دون ارتداء الكمامة وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن، مشددا على استمرار أعمال التعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وكافة المرافق بالمراكز والأحياء وبالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعدات وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الآلى فضلا عن أعمال رفع تجمعات القمامة ونظافة الشوارع والميادين بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين ومواجهة تداعيات وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19.

وكما جدد المحافظ، مناشدته للمواطنين الالتزام بالمنازل قدر الإمكان وتجنب النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم تجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تعقيم وتطهير 3000 شارع ومنطقة وواجهة منزل بالجيزة

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملات التطهير والتعقيم التي نفذتها المحافظة أمس، بأحياء جنوب وشمال الجيزة والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور والوراق والهرم والدقي والعجوزة.

Advertisements

وأكد "راشد" أن الحملات أمس أسفرت عن تطهير وتعقيم أكثر من 3000 شارع وواجهات منازل ومحال ومرافق عامه على مستوى الأحياء، مشددا على استمرار تنفيذ الحملات اليومية بكافة الوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لافتا إلى أنه يتم استغلال خلو الشوارع من المارة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار وماكينات ATM بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التي تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.

كما أكد المحافظ على وضع خطة متكاملة لتطهير كافة المنشأت بالمحافظة، مؤكدا استمرار اعمال التطهير والتعقيم بكافة الأحياء والمراكز والمرافق وعلى مدار الساعة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كوورنا.

وشملت الشوارع والمناطق التي تم تطهيرها أمس بحي بولاق الدكرور ناهيا و 6 أكتوبر ومتفرعاتهما وزنين والاتحاد والجمعية وشحاتة الجمل والنزهه ومتفرعاتها حتى ترعه المجنونة والمصرف حتى نزلة الدائري والتحرير، وترعة صفط اللبن وكفر طهرمس وتقاطعه مع الملكه والعشرين والثلاثيني وترعه عبد العال وفيصل والمساكن حتى حي الهرم.

كما شملت الشوارع بحي العمرانية والطالبية الشعب والديواني واليابان وخاتم المرسلين والثلاثيني والصدر وعثمان محرم والإخلاص والكنيسة حتى شارع عبد الله كامل ومنطقة زهره تكس وذريق ترعة المريوطية والعروبه وترسا والمحولات وعز الدين عمر .

وفي حي الوراق شوارع طريق النصر والجيش والسنترال والإيمان والتل والعروبة والمعهد الديني وبطيئ الدائري والغاز وترعة السواحل.

وفي حي شمال الجيزة تمت رش وتطهير عزبه الصعايدة ومنطفة امبابة ومحند حجازي والعامل الأول وأرض الجمعية ومدينة الأمل وش المطار وعزيز عزت.